2017 Afrika Uluslar Kupası ne zaman hangi kanalda?

14 Ocak 2017 13:53

Son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da Afrika Uluslar Kupası Türkiye'de ve dünyadaki birçok takımı zor duruma sokabilir. Çünkü Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'dan Galatasaraylı Aurelien Chedjou'ya, Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke'den Fenerbahçeli Moussa Sow'a kadar Türkiye'den birçok isim bu kupada mücadele edecek.

Afrika Uluslar Kupası ne zaman?

Toplam 16 takımın katılacağı Afrika Uluslar Kupası bu sezon 14 Ocak ile 5 Şubat arasında yapılacak. Turnuva Gabon'da yapılacak. Daha önceden Libya olarak açıklanan evsahibi ülke daha sonra buradaki devam eden iç savaştan ötürü Gabon'a lınmıştı.

Afrika Uluslar Kupası hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası, 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak.

Dünya yıldızları da olacak...

Türkiye'den olduğu gibi düünyanın büyük takımlarının da yıldız oyuncuları turnuvada boy gösterecek. Birçok dev takım yıldızlarından bu turnuva boyunca yoksun kalacak.

İşte o yıldızlardan bazıları:

FİLDİŞİ SAHİLLERİ:

Serge Aurier - Paris Saint Germain

Eric Bailly - Manchester United

Gervinho - Hebei China Fortune

SENEGAL:

Sadio Mane - Liverpool

Moussa Sow - Fenerbahçe

Kalidou Koulibaly - Napoli

KAMERUN:

Stephane Mbia - Hebei China Fortune

Nicolas Nkoulou - Lyon

Vincent Aboubakar - Beşiktaş

CEZAYİR:

Islam Slimani - Leicester City

Yacine Brahimi - Porto

Riyad Mahrez - Leicester City

Sofiane Feghouli - West Ham United

Faouzi Ghoulam - Napoli

FAS:

Hakim Ziyech - Ajax

Medhi Benatia - Juventus

Younes Belhanda - Nice

Nordin Amrabat - Watford

Nabil Dirar - Monaco

Afrika Uluslar Kupası'na katılan takımlar:

A GRUBU

Gabon

Burkina Faso

Kamerun

Gine-Bissau

B GRUBU

Cezayir

Tunus

Senegal

Zimbabve

C GRUBU

Fildişi Sahilleri

Demokratik Kongo

Fas

Togo

D GRUBU

Gana

Mali

Mısır

Uganda