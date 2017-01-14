2017 Afrika Uluslar Kupası ne zaman hangi kanalda?

Son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da Afrika Uluslar Kupası Türkiye'de ve dünyadaki birçok takımı zor duruma sokabilir. Çünkü Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'dan Galatasaraylı Aurelien Chedjou'ya, Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke'den Fenerbahçeli Moussa Sow'a kadar Türkiye'den birçok isim bu kupada mücadele edecek.
Afrika Uluslar Kupası ne zaman?
Toplam 16 takımın katılacağı Afrika Uluslar Kupası bu sezon 14 Ocak ile 5 Şubat arasında yapılacak. Turnuva Gabon'da yapılacak. Daha önceden Libya olarak açıklanan evsahibi ülke daha sonra buradaki devam eden iç savaştan ötürü Gabon'a lınmıştı.
Afrika Uluslar Kupası hangi kanalda?
Afrika Uluslar Kupası, 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak.
Dünya yıldızları da olacak...
Türkiye'den olduğu gibi düünyanın büyük takımlarının da yıldız oyuncuları turnuvada boy gösterecek. Birçok dev takım yıldızlarından bu turnuva boyunca yoksun kalacak.
İşte o yıldızlardan bazıları:
FİLDİŞİ SAHİLLERİ:
Serge Aurier - Paris Saint Germain
Eric Bailly - Manchester United
Gervinho - Hebei China Fortune
SENEGAL:
Sadio Mane - Liverpool
Moussa Sow - Fenerbahçe
Kalidou Koulibaly - Napoli
KAMERUN:
Stephane Mbia - Hebei China Fortune
Nicolas Nkoulou - Lyon
Vincent Aboubakar - Beşiktaş
CEZAYİR:
Islam Slimani - Leicester City
Yacine Brahimi - Porto
Riyad Mahrez - Leicester City
Sofiane Feghouli - West Ham United
Faouzi Ghoulam - Napoli
FAS:
Hakim Ziyech - Ajax
Medhi Benatia - Juventus
Younes Belhanda - Nice
Nordin Amrabat - Watford
Nabil Dirar - Monaco
Afrika Uluslar Kupası'na katılan takımlar:
A GRUBU
Gabon
Burkina Faso
Kamerun
Gine-Bissau
B GRUBU
Cezayir
Tunus
Senegal
Zimbabve
C GRUBU
Fildişi Sahilleri
Demokratik Kongo
Fas
Togo
D GRUBU
Gana
Mali
Mısır
Uganda