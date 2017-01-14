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2017 Afrika Uluslar Kupası ne zaman hangi kanalda?

2017 Afrika Uluslar Kupası, (AFCON 2017 ya da CAN 2017) tarihteki 31. Afrika Kupası olacak ve Türkiye'den de birçok oyuncu bu kupada ülkelerini temsil edecek. Peki 2017 Afrika Uluslar Kupası ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte 2017 Afrika Uluslar Kupası detayları...


14 Ocak 2017 13:53

Son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da Afrika Uluslar Kupası Türkiye'de ve dünyadaki birçok takımı zor duruma sokabilir. Çünkü Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'dan Galatasaraylı Aurelien Chedjou'ya, Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke'den Fenerbahçeli Moussa Sow'a kadar Türkiye'den birçok isim bu kupada mücadele edecek.

Afrika Uluslar Kupası ne zaman?

Toplam 16 takımın katılacağı Afrika Uluslar Kupası bu sezon 14 Ocak ile 5 Şubat arasında yapılacak. Turnuva Gabon'da yapılacak. Daha önceden Libya olarak açıklanan evsahibi ülke daha sonra buradaki devam eden iç savaştan ötürü Gabon'a lınmıştı.

Afrika Uluslar Kupası hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası, 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak.

Dünya yıldızları da olacak...

Türkiye'den olduğu gibi düünyanın büyük takımlarının da yıldız oyuncuları turnuvada boy gösterecek. Birçok dev takım yıldızlarından bu turnuva boyunca yoksun kalacak.

İşte o yıldızlardan bazıları:

FİLDİŞİ SAHİLLERİ:

Serge Aurier - Paris Saint Germain
Eric Bailly - Manchester United
Gervinho - Hebei China Fortune

SENEGAL:

Sadio Mane - Liverpool
Moussa Sow - Fenerbahçe
Kalidou Koulibaly - Napoli

KAMERUN:

Stephane Mbia - Hebei China Fortune
Nicolas Nkoulou - Lyon
Vincent Aboubakar - Beşiktaş

CEZAYİR:

Islam Slimani - Leicester City
Yacine Brahimi - Porto
Riyad Mahrez - Leicester City
Sofiane Feghouli - West Ham United
Faouzi Ghoulam - Napoli

FAS:

Hakim Ziyech - Ajax
Medhi Benatia - Juventus
Younes Belhanda - Nice
Nordin Amrabat - Watford
Nabil Dirar - Monaco

Afrika Uluslar Kupası'na katılan takımlar:

A GRUBU

Gabon
Burkina Faso
Kamerun
Gine-Bissau

B GRUBU

Cezayir
Tunus
Senegal
Zimbabve

C GRUBU

Fildişi Sahilleri
Demokratik Kongo
Fas
Togo

D GRUBU

Gana
Mali
Mısır
Uganda

 

Kaynak: 2017 Afrika Uluslar Kupası ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Etiket: 2017 Afrika Uluslar Kupası


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