05 Ocak 2017, Perşembe
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20 milyon Euro'luk operasyon Sneijder ve Podolski'ye bağlı

Galatasaray'da ara transfer döneminde Podolski, Sneijder ve Yasin Öztekin'in satışı, gelecek isimleri de belirleyecek.


05 Ocak 2017 08:52


Galatasaray'da stoper transferi tam bir kaosa dönüştü... Vitor Hugo için bahsedilen 7-10 milyon Euro'lar... Ahmet Çalık için ortada dolaşan 4-5 milyon Euro'lar...

UEFA'nın finansal fair-play kuralları yüzünden bir yıl ceza alan Galatasaray'ın böylesine büyük rakamları sadece stoper mevkisi için gözden çıkarması kafalarda soru işaretleri yarattı.

Sezonu Eren Derdiyok ile bitiremeyecek olan Galatasaray bir de forvet transferi yapmak zorunda. Aynı şekilde kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'in yerine de bir sağ açığın alınma zorunluluğu var. Forvet için adı geçen Edu Vargas için konuşulan rakamlar 3-4 milyon euro civarında. Aynı şekilde Garry Rodrigues için de 4-5 milyon Euro'luk rakamlardan bahsediliyor.

Adı geçen oyuncular için şartlar en iyi ihtimalle oluştuğu taktirde Galatasaray devre arasında 18 milyon Euro harcamak zorunda kalacak. Bu da akıllara Podolski'nin yanında en az bir yıldızın daha devre arasında satılması anlamına geliyor.

Bu ismin de annesinin Türkiye'den ayrılmasını istediği Wesley Sneijder olduğu iddiaları iyice yükselmiş durumda. Sneijder ve Podolski'den toplamdan 15 milyon Euro'ya yakın bir gelir bekleyen Galatasaray yönetiminin Yasin'i de 3-4 milyon Euro civarlarında bir rakama satması durumunda yönetimin Ocak transferini sorunsuz atlatabileceği konuşuluyor.

Sneijder'in menajeri açıkladı

Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, Voetval International'in iddiasını doğruladı. Çin'den iki teklif geldiğini açıkladı. İki kulübün Galatasaray ile temas halinde olduklarını ama oyuncuya henüz resmi teklifin gelmediğini duyurdu. Herhangi bir takımın 7.5 milyon Euro ödeyerek Sneijder'in bonservisini alabileceğini duyuran Albers, henüz net bir teklif almadığını tekrarladı. Sneijder'in Galatasaray'dan ayrılmak için acelesi olmadığını, İstanbul'a sevdiğini ama gelecek teklife göre ayrılmasının da gündeme gelebieceğini belirtti.

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Kaynak: Fotospor

Etiket: sneijder, yasin, podolski, galatasaray



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