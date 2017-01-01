01 Ocak 2017 20:47

Yeni yılın ilk mesai günü 2 Ocak 2017 Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Kar yağışının başladığı İstanbul, Ankara, Konya, Karaman, Gaziantep, Van, Bolu, Eskişehir gibi illerde okullar tatil olacak mı? Okulların tatil olacağı iller belli oldu mu? 2 Ocak 2017 yılbaşı tatili var mı? Ayrıntılar haberimizde.

1-2 OCAK 2017 ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak 2017 Pazar günü Ankara çok bulutlu. En düşük hava sıcaklığının eksi 6 olacağın tahmin edilirken, en yüksek sıcaklığın ise eksi 2 olması bekleniyor.

1-2 OCAK 2017 İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak 2017 Pazar günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. En düşük hava sıcaklığının 1 derece olacağı beklenirken en yüksek sıcaklığın 5 derece olması tahmin ediliyor.

2 OCAK PAZARTESİ ANKARA VE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji tahminlerine göre Ankara ve İstanbul'da etkili olan soğuk hava ile kar yağışı, milyonlarca öğrenci ve velinin aklına, 2 Ocak 2017 Pazartesi günü Ankara ve İstanbul'da okullar kar nedeniyle tatil olacak mı sorusu geliyor.

2 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL AÇIKLAMASI YAPILMADI

2 Ocak 2017 günü Ankara ve İstanbul'da okulların tatil olup olmadığına yönelik Ankara ve İstanbul Valiliği, Ankara ile İstanbul Valisi ve büyükşehir belediyelerinden herhangi bir açıklama gelmedi. 2 Ocak Pazartesi günü Ankara veya İstanbul'da veya başka bir ilde okulların tatil olup olmadığına yönelik gelecek herhangi bir açıklamayla haberimizi güncelleyeceğiz.

İşte tatil edilen iller

AKSARAY

Aksaray'da kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Aralık Pazartesi günü ara verildiğini belirtti.

NİĞDE

Niğde’de soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Niğde Valiliği aşırı buzlanma ve soğuk sebebiyle okulların 2 Ocak Pazartesi günü İl genelinde okulların tatil olduğunu duyurdu.

Tatil açıklamaları geldiğinde haberimizin içerisinden anlık olarak erişebilirsiniz.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde buzlanma nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde mahalle yollarındaki buzlanmadan dolayı ilçede 2 Ocak Pazartesi okulların, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere tatil edildiği kaydedildi.