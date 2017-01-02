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2 Ocak On Numara sonuçları

Her pazartesi canlı olarak yayınlanan ve binlerce lira dağıtan On Numara'nın 2 Ocak çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara sonuçları Fotospor.com'da...


02 Ocak 2017 20:37


2017 yılının ilk On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 2 Ocak tarihli 752. hafta çekilişi MPİ’nin Ankara’da yer alan çekiliş salonunda canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı ve haftanın kazananlarını belirleyen 22 numara çekildi.

2 Ocak On Numara çekilişi sonuçları yayınlandığı andan itibaren sayfamızda. On Numara sonuçları haberimizde...

On Numara sonuçları belli oldu. 2017 yılının ilk şans oyunu çekilişinde On Numara haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen olan On Numara, geçen hafta yapılan çekilişte on bilen olmadığı için yaklaşık 266 bin lira devir etmişti. 2 Ocak 2017 tarihli On Numara çekilişinde on bilen talihlileri, 500 bin lirayı aşacak olan ikramiye bekliyor. On Numara 752. hafta kazandıran numaralarına bakarak kuponunuzu anında sorgulayabilirsiniz ve kaç tutturduğunuzu öğrenebilirsiniz.
On Numara’da bu hafta dağıtılacak toplam ikramiye 2 milyon 286 bin 250 lira olarak açıklanırken büyük ikramiyenin 569 bin 296 lira olduğu belirtildi.

2 Ocak 2017 On Numara 752. haftanın kazandıran numaraları: 1, 10, 13, 16, 18, 20, 41, 45, 47, 48, 52, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 71, 72, 79 olarak belirlendi.

On numara sonuçları geçen hafta

İşte 26 Aralık On Numara sonuçları:

751. haftanın numaraları: 4, 5, 8, 9, 28, 31, 33, 34, 50, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80
2016 yılının son On Numara sonuçları bu akşam belli oldu. 26 Aralk tarihli 751. hafta On Numara çekilişi MPİ’nin Ankara’da yer alan çekiliş salonunda canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi ve haftanın kazananlarını belirleyen 22 numara belirlendi. Peki bu 22 numaradan 10 tanesini bilmeyi başaran olmadı ve böylece çekilişin büyük ikramiyesi 2017 yılına devretmiş oldu. İşte 751. haftanın şanslı numaraları, ikramiye dağılımı ve Şans Topu sonuçları…

10 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 266.304,09TL
9 bilen kişi sayısı : 75 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.367,55TL
8 bilen kişi sayısı : 1.381 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 128,55TL
7 bilen kişi sayısı : 14.372 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,70TL
6 bilen kişi sayısı : 85.157 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 167.249 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,75TL

Kaynak: Fotospor

Etiket: on numara



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