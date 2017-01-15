2-3 gol seçeneği ön planda

73.261 kişi kapasiteli Olimpico Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Luca Pairetto yönetecek.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
Lazio 6, Atalanta 3 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
Lazio 17 gol atarken, Atalanta 9 golle karşılık verdi.
6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
7 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
Lazio 7 ve Atalanta 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.