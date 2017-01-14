2-3 gol seçeneği ön planda

31.609 kişi kapasiteli Roazhon Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Benoit Bastien yönetecek.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
Rennes 2, Paris St Germain 7 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
Rennes 6 gol atarken, Paris St Germain 21 golle karşılık verdi.
4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
Rennes 1 ve Paris St Germain 9 maçta ilk golü atan taraf oldular.