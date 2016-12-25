2-3 gol seçeneği ön planda

16.597 kişi kapasiteli Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ev sahibi takımda Milan Lukac, misafir takımda ise Alban Meha, Selim Ay sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
Son 10 yılda, Tolunay Kafkas ile Aykut Kocaman 13 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaTolunay Kafkas yönetimindeki takımlar 2 , Aykut Kocaman yönetimindeki takımlar9 galibiyet elde ederken 2 maçta beraberlikle sonuçlandı.
İki Takım Arasında Oynanan Son 8 Resmi Maçta:
Akhisar Bld.Spor 1, Torku Konyaspor 3 galibiyet elde ederken 4 maç beraberlikle sonuçlandı.
Akhisar Bld.Spor 5 gol atarken, Torku Konyaspor 11 golle karşılık verdi.
5 maç 2,5 gol altında, 3 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
4 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
Akhisar Bld.Spor 2 ve Torku Konyaspor 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.