2-3 gol seçeneği ön planda

24 Aralık 2016 10:24

15.800 kişi kapasiteli Balıkesir Atatürk Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

İki Takım Arasında Oynanan Son 4 Resmi Maçta:

2 maçı Vartaş Elazığspor kazanırken, 2 maç berabere bitti.Balıkesirspor bu maçlarda galibiyet elde edemedi.

Balıkesirspor 4 gol atarken, Vartaş Elazığspor 6 golle karşılık verdi.

2 maç 2,5 gol altında, 2 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

Maçların tamamında her iki taraf da gol atma başarısı gösterdi.

4 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

Balıkesirspor 1 ve Vartaş Elazığspor 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.