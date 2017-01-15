1903 Cemiyeti'nden yarının sultanlarına

15 Ocak 2017 18:26

Beşiktaş camiasının önde gelen gruplarından 1903 CEMİYETİ, Beşiktaş sevgisi ve aşkıyla Beşiktaş adını yediden yetmişe sevdirme, Beşiktaş adını yüceltme misyonuyla yola çıktığı sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

Bu sefer gidilen yer ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş’tı.

Kahramanmaraş merkeze bağlı Karadere-Harmancık Ortaokulu’nda eğitim gören ve voleybol branşına gönül vermiş, yarınlarda ‘Filenin Sultanları’ adayı kızlarımıza forma ve malzeme yardımı yapıldı.

Yarınlardaki en büyük güvencemiz olan ve eğitimlerine ara verilmeden aynı zamanda sportif alanlarda da her desteği sonuna kadar hak eden kızlarımıza yapılan bu destek herkes tarafından takdir toplamaya devam ediyor.