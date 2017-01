16 Ocak 2017 19:33

2017 yılının üçüncü On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 16 Ocak tarihli 754. hafta çekilişi MPİ’nin Ankara’da yer alan çekiliş salonunda canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı ve haftanın kazananlarını belirleyen 22 numara çekildi.

16 Ocak On Numara çekilişi sonuçları yayınlandığı andan itibaren sayfamızda. On Numara sonuçları haberimizde...

16 Ocak On numara sonuçları açıklandığı andan itibaren burada:

16 Ocak On Numara sonuçları:

754. haftanın numaraları: 4, 6, 7, 11, 13, 18, 23, 27, 29, 34, 41, 45, 50, 51, 52, 59, 67, 69, 73, 74, 75, 79

Geçen haftanın On Numara sonuçları:

Her pazartesi binlerce lira dağıtan On Numara’nın sonuçları açıklandı. 9 Ocak tarihli 753. hafta On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi 3 kişi bildi.

753. hafta On Numara'nın kazandıran numaraları şöyle: 03 – 11 – 12 – 15 – 24 – 26 – 27 – 28 – 34 – 36 – 39 - 53 – 56 – 59 – 62 – 63 – 65 – 70 – 75 – 77 – 78 – 80

On Numara 9 Ocak çekilişinde diğer ikramiye dağılımı şu şekilde: 9 bilen 70 kişi 2.885,75 TL, 8 bilen 1.496 kişi 135,10 TL, 7 bilen 14.809 kişi 26,10 TL, 6 bilen 90.998 kişi 4,50 TL ve hiç bilmeyen 202.681 kişi 2,55 TL alacaklar.

ON NUMARA NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen bir şans oyunudur. Kupon yatırarak oynanır. Oyun kuponlarının üzerinde yer alan her bir kolonda 1 ile 80 arasındaki numaralardan çekilişle 22 adet numara belirlenmektedir. Belirlenen numaralardan 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin eden kişiler ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiye almaya hak kazanmaktadır. Çekilişler Milli Piyango İdaresi yetkililerince yapılmakta, her Pazartesi günü saat 21:30-22:00 arasında belli olan On Numara sonuçları açıklanmaktadır.

Oyundan bilen çıkmaması halinde izlenecek olan süreci Milli Piyango İdaresi şu şekilde açıklıyor: ”Bir haftaya ait oyunda on bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta on numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada da on numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte ilk sayı kümesinden dokuz numarayı (olmaması halinde sekiz numarayı) doğru bilenler arasında dağıtılır.”