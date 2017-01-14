14 Ocak Sayısal Loto sonuçları

14 Ocak 2017 18:46

2017'nin ikinci Sayısal Loto çekilişi yapılacak. 7 Ocak Cumartesi Sayısal Loto 'da 6 bilen çıkmadığı için bu hafta çekilecek Sayısal Loto sonuçları büyük önem kazandı.

İki haftadır devreden Sayısal Loto 'nun 14 ocak sonuçları açıklandığı andan itibaren burada olacak.

14 ocak Cumartesi Sayısal Loto sonuçları sayfamızda yayınlandığı andan itibaren sayfamızdan biletinizi kontrol edebilirsiniz.

Sayısal Loto 7 ocak sonuçları

Sayısal Loto 1052. haftanın kazandıran numaraları; 8, 9, 14, 20, 38, 44 olarak belirlendi.

Sayısal Loto sonuçlarıbelli oldu. Sayısal Loto çekilişlerinde son iki haftada altı bilen olmayınca 3.8 milyon lira devir etmişti. Büyük ikramiye bu hafta beş milyon lirayı aştı. Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam yapılan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı ve 5 milyon 732 bin 108 lira 71 kuruş ikramiye haftaya devir etti. Sayısal Loto’nun haftaya yapılacak çekilişinde altı bilen olmaz ise kural gereği sırayla diğer sayılara bilenlere dağıtılacak.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto’da temel amaç sayıların yarısını tek, yarısını çift sayılardan seçmektir. Bir teoriye göre, sayıların yarısını tek yarısını ise çift sayı olarak tercih ederseniz şansınız yüzde 4 oranında artmaktadır. 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir.

SAYISAL LOTO'DA ZENGİN EDEN TEKNİKLER

Sayıların yarısını tek, Yarısını Çift Sayılardan seçmektir. Bir teoriye göre, sayıların yarısını tek yarısını ise çift sayı olarak tercih ederseniz şansınız yüzde 4 oranında artmaktadır. Bunun küçük bir olasılık olduğunu düşünmeyin. Küçük olasılıklar büyük farklar yaratabilir. Aynı kuponu her hafta ısrarla oynamaktır. Aynı kuponda her maça 20 yıl boyunca beraberlik oynayan bir İngiliz 2013 yılında Spor Totoyu tek başına bilmeyi başardı. Büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Her onlu basamaktan birer sayı, otuzlu basamaklardan ikişer sayı seçmek. Bu tarz modeller geliştirirseniz tutma olasılığınız yükselmektedir. Yapılan bir çok araştırma bazı modellerin rastlantısal da olsa diğerlerine oranla daha çok çalıştığını göstermektedir.

SAYISAL LOTO İSTATİSTİKLERİ

Sayısal Loto'da dağıtılan en büyük ikramiye (811.hafta) 26 Mayıs 2012 tarihinde 7.160.969,30 TL ile tek kişiye isabet etmiştir. Talihli kupon İstanbul / Sarıyer'den yatırılmıştır. İlgili Sayısal Loto çekilişi sonucunda çıkan sayılar, 5-11-29-33-36-48'dir. Sayısal Loto'da dağıtılan en düşük ikramiye ise (10. hafta) 18 Ocak 1997 tarihinde 7.874,23 TL ile 13 kişiye isabet etmiştir. İlgili Sayısal Loto çekilişinde çıkan sayılar 5-11-24-29-41-45'tir.