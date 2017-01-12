12 Ocak 2017 15:57

Altıncı kez devir eden Süper Loto büyük bir heyecan yarattı. 12 Ocak Süper Loto sonuçları dört gözle bekleniyor.

Süper Loto'da 482. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişinin ardından kazanan numaralar belli olacak.

12 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandığı andan itibaren sayfamızdan biletinizi kontrol edebilirsiniz.

Süper Loto geçen hafta sonuçları

Son beş hafta devir eden Süper Loto’da ikramiye on milyona yaklaşmıştı. 5 Ocak 2017 tarihli Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı ve Süper Loto altıncı kez devir etti. Süper Loto gelecek haftaya 11-12 milyon liralık çekilişe sahne olacak. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve kazanılan ikramiye miktarları listesi…

Süper Loto 481. haftanın kazandıran numaraları; 8, 14, 19, 25, 27 ve 31 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 9 milyon 638 bin 89 lira kırk beşer kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Süper Loto 5 Ocak 2017 tarihli çekilişinde ikramiye kazanan diğer sayılar ve ikramiye miktarları şöyle oldu; 5 bilen 83 kişi 7 bin 689’ar lira, 4 bilen 4 bin 253 kişi 161 lira altmışar kuruş, 3 bilen 83 bin 512 kişi ise 14 lira on beşer kuruş ikramiye kazandılar.

Çekiliş öncesi MPİ tarafından Süper Loto çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye 12 milyon 145 bin 256 lira, büyük ikramiye ise 9 milyon 638 bin 87 lira olarak açıklandı.

Süper Loto nereden oynanır?

Süper Loto yetkili Sayısal Oyun bayilerinden oynanabilir. Bayililer şu alanlarda çalışıyor olmak zorundadır; Gazeteciler, tekel ürünleri satanlar, süpermarketler, marketler, kuruyemişçiler, büfeler, cep telefonu satıcıları, bilgisayar ve/ya müzik CD’si satanlar, Spor Toto, Ganyan bayileri. Oyuna ait kuponlar ve oyunu oynayacağınız terminaller, sadece bu işlerle iştigal eden ve yetkili Sayısal bayiliği almış olan işyerlerinde bulunur. Süper Loto fiyatı Milli Piyango İdaresince belirlenir.

Süper Loto nasıl oynanır?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz.

Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Süper Loto çekilişi ne zaman yapılır?

Çekiliş 21.05 te gerçekleşir. Ancak Süper Loto Sonucu resmi duyurusu, her Perşembe saat 21:30′da yapılır. Süper Loto çekiliş sonuçları, en hızlı şekilde SüperLotoSonuc.com adresinden eş zamanlı olarak öğrenilebilir. Her hafta 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bazen devredecektir. Bu da ikramiyenin katlanarak artmasına ve bir sonraki hafta oynayan toplam katılımcı sayısının da yükselmesine yol açacaktır. Katılımcı sayısının yükselmesi ikramiyenin büyümesine yol açacağından, her devirle birlikte büyüyen ikramiye, oyunun cazibesini daha da arttıracaktır.

Süper Loto kolon fiyatı

Süper Loto kolon fiyatı 1 TL’dir. Yukarıda yazıldığı gibi bir kolonda sıralanmış 1′den 54′e kadar sayılardan altı adet işaretleyerek tek kolon oynamış olursunuz. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı arttırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 1 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız taktirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 6 TL’yi ödersiniz.

OYUN TÜRÜ KOLON FİYATI

Süper Loto 6/54 1 TL

Sayısal Loto 6/49 1 TL

On Numara 1 TL

Şans Topu 5+1 1 TL

Süper Loto ikramiyeleri nereden alınır?

Üç ve dört sayı kombinasyonu tutturan talihlilere ödemeler bayi kanalıyla yapılır. Beş bilen talihlilere ödeme bayi yada Milli Piyango İdaresince yapılır. Altı bilen talihlilerse ödemeyi direkt Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alırlar.

Çıkan ikramiyeler için zaman aşımı bir yıldır. Bu süre zarfında tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrayacağından tahsil edilemeyecektir. Kabul edilmeyecek olan sahte, üzerinde oynama yapılmış, zarar görmüş, zaman aşımına uğramış veya iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. Bir bilete ödeme yapılabilmesi için, mutlaka çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve ayrıca arka yüzündeki bilet no’sunun net okunacak kadar iyi durumda olması gerekir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. İkramiye çıkan biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. 18 yaşından küçüklere Süper Loto 6/54 oynatmak suçtur.

Süper Loto biletinize dikkat edin



Biletinizi aldığınızda işaretlediğiniz sayıların terminal tarafından bilete doğru şekilde basıldığını gözle kontrol edin. Bileti katlamayın, buruşturmayın ve asla yırtmayın. Yırtılmış biletler tamamen geçersiz sayılırlar! Biletinizi başkasına vermeyin ve çekiliş sonuçları açıklanana kadar her biletin kazanan bilet değerinde olduğunu unutmayın.

Bilet üzerinin imzalanmasının hukuki bağlayıcılığı var mıdır?

Milli Piyango İdaresinin gerçekleştirdiği şans oyunlarının hepsinde geçerli olmak üzere; Resmi belge sayılan biletlerin arkasına, isim, soyad yazılarak imzalanması tavsiye olunur. Bu bir güvenlik önlemidir ve hukuki bağlayıcılığı da vardır! Zaten, şanslı katılımcılar özüllerini almak üzere MPİdaresi yada herhangi bir şubesine başvurduklarında. Biletleri sahiplenmeleri ve kendilerinin olduğunu ispat etmeleri için, biletlerinin arkasına isim, soyad yazarak imzalamaları istenir. Biletler haricinde sayısal oyunlarda kullanılan kuponlar ise sadece bir oyun oynama aracıdır.