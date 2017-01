11 Ocak Şans Topu sonuçları

11 Ocak 2017 18:36

11 Ocak 2017 Şans Topu sonuçlarını Fotospor'dan öğrenebileceksiniz...

2017 yılının ikinci Şans Topu sonuçları Çarşamba akşamı Milli Piyango İdaresinin Ankara Balgat’taki çekiliş merkezinden yapılan canlı yayını ile belli olacak.

Yapılacak Şans Topu çekilişi ile kazananları belirleyen numaralar çekilecek Sayfamızda Şans Topu çekilişi sonucunda belli olan numaralar ile kuponunuzu karşılaştırarak herhangi bir ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

11 Ocak 2017 Şans Topu sonuçları açıklandığı andan itibaren bu sayfada olacak.

Şans Topu geçen hafta sonuçları:

Şans Topu 812. haftanın kazandıran numaraları; 8, 13, 17, 27, 28 + 6 olarak belirlendi.

Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca 705 bin 390 lira yetmiş üç kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Şans Topu çekilişinde kazanılan diğer ikramiyeler ve miktarları şöyle oldu; 5 bilen 21 kişi 3 bin 359 lira kırk beşer kuruş, 4+1 bilen 247 kişi 285 lira doksan beşer kuruş, 4 bilen 3 bin 89 kişi 30 lira kırk beşer kuruş, 3+1 bilen 7 bin 539 kişi 15 lira seksen beşer kuruş, 3 bilen 86 bin 396 kişi 3 lira seksener kuruş, 2+1 bilen 61 bin 424 kişi 5 lira otuz beşer kuruş, 1+1 bilen 195 bin 156 kişi 3 lira yirmi beşer kuruş ikramiye alacaklar.

Şans Topu 4 Ocak tarihli çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye 2 milyon 351 bin 302 lira ve büyük ikramiye tutarı ise 705 bin 390 lira olarak açıklandı.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe kadar oynayabilir ve Çarşamba günü genellikle 20.30 ile 21.00 arasında TRT ekranlarından canlı şans topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Şans topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu zaman +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Şans topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yine büyüklüğüne göre bayiler ve genel müdürlükler tarafından kolayca temin etme şansınız bulunmaktadır.

ŞANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA İHTIMALLERİ

Şans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her kolon için 33'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Şans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her kolon için 107'de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Şans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her kolon için 74'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Şans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her kolon için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her kolon için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her kolon için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her kolon için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.