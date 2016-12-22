23 Aralık 2016, Cuma
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10 numara için bir aday daha: Robin Quaison

Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyor. İsveç'ten Sport Kanalen, Fenerbahçe'nin Palermo forması giyen Robin Quaison ile ilgilendiğini iddia etti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robin Quaison'a Hoffenheim takımı da talip.


22 Aralık 2016 00:16


Fenerbahçe yana döne 10 numara transfer etmek istiyor... listeye de hergün yeni bir isim giriyor. Son isimse Serie A takımlarından Palermo'da forma giyen Robin Quaison.

İsveç'ten Sport Kanalen, Gana asıllı İsveçli milli oyuncu Robin Quaison'u Fenerbahçe ile birlikte Hoffeheim'ın da yakından takip ettiğini yazdı.

Fenerbahçe için Çarşamba günü River Plate forması giyen Gonzalo Martinez iddiası ortaya atılmıştı. Robin Quaison ile birlikte Fenerbahçe'nin aday yelpazesi bir hayli genişledi.

Robin Quaison'un sözleşmesinin Haziran 2017 bitecek olması kendisini bir adım öne çıkarıyor.

Robin Quaison kimdir?

23 yaşındaki Robin Quaison, AIK Solna altyapısında yetişti. Robin Quaison, 2014 yılına kadar AIK Solna'da forma giyerken, o yıl Palermo'ya transfer oldu.

1.83 boyundaki Robin Quaison, orta sahada 10 numara mevkisinde forma giyerken, bu sene İtalya'da 13 maça çıktı ve 2 gol attı.

Robin Quaison'un transfermarkt değeri 2.2 milyon Euro olarak gösteriliyor. Robin Quaison'un Palermo ile olan sözleşmesi Haziran ayında son buluyor.

Kaynak: Sport Kanalen - Fotospor

Etiket: Robin Quaison, fenerbahçe



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