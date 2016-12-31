31 Aralık 2016 10:02

İtalyan La Gazzetta Dello Sport da detayları açıkladı. Karadağlı oyuncuyla ilgili transfer dedikodularının dumanı tüterken yine İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Madrid'de yaşayan Türk menajer Selim Özcan, haklarını elinde bulundurduğu Milan'ın Japon 10 numarası Keisuke Honda'yı önerdi.

Özcan, Ali Yıldırım'a çektiği mesajda, Honda'nın sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini Milan'ın sözleşme feshi için herhangi bir rakam istemediğini Japon oyuncuya Uzakdoğu ve ABD'den teklifler olduğunu ama Honda'nın Avrupa'da kalmak istediğini iletti. Honda ile ilgili karar da Jovetic de olduğu gibi Dick Advocaat'a bırakıldı.