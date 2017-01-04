10 milyon Euro sonrası Galatasaray'da Daniel Ayala sürprizi

Vitor Hugo teklifini getiren menajer Hacı Doğancı, Palmeiras'ın istediği 10 milyon Euro'luk teklif karşısında şok olan Galatasaray'a Daniel Ayala'yı önerdi...
Hacı Doğancı, İngiltere Championship takımlarından M'Boro'da forma giyen Daniel Ayala'yı teklif etti.
1.90'lık İspanyol oyuncu Daniel Ayala'yı Hugo'ya oranla daha uygun şartlarda Galatasaray'a getirebileceğini iletti.
Daniel Ayala kimdir?
Middlesbrough takımında forma giyen 1.90 boyundaki stoper oyuncu, Sevilla altyapısında yetişti. Buradan Liverpool altyapısına transfer olan Daniel Ayala, 2007 yılından beri İngiltere'de futbol hayatını sürdürüyor.
Daniel Ayala, Liverpool, Hull City, Derby, Norwich, Nottingham Forest gibi takımlarda forma giydikten sonra Middlesbrough'a transfer oldu.
Daniel Ayala, 2014 yılında geldiği Middlesbroug'da bu sezon 8 maça çıktı ve 1 gol attı.
Daniel Ayala'nın transfermarkt değeri 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.