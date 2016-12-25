25 Aralık 2016, Pazar
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0-1 gol seçeneği kazançlı olur

Spor Toto Süper Lig 2016/2017 Sezonu 16. Hafta mücadelesinde, 13 puan -11 averaj ile 15. sırada yer alan Çaykur Rizespor, 23 puan 4 averaj ile 7. sırada yer alan Osmanlıspor FK ile karşı karşıya geliyor.


25 Aralık 2016 10:59


15.558 kişi kapasiteli Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ev sahibi takımda eksik oyuncu bulunmamaktadır. Misafir takımda ise Raul Rusescu, Engin Bekdemir, Tugay Kaçar, Raheem Lawal sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Son 10 yılda, Hikmet Karaman ile Mustafa Reşit Akçay 3 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 2 galibiyet elde etti.

İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:

Çaykur Rizespor 2, Osmanlıspor FK 4 galibiyet elde ederken 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

Çaykur Rizespor 6 gol atarken, Osmanlıspor FK 8 golle karşılık verdi.

8 maç 2,5 gol altında, 2 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

6 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.

Çaykur Rizespor 4 ve Osmanlıspor FK 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Kaynak: Oley



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