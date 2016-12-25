Trabzonspor Avni Aker'e mutlu veda etmek istiyor

25 Aralık 2016 15:21

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın saat 20.00'de Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Şenol Güneş Spor ve Kültür Kompleksi'nde kulübün 50. yılında şampiyonluk hedefini koyan Trabzonspor yönetimi, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'ndaki son Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Trabzonspor'un galibiyet hasreti

Bu sezon evinde taraftarını mutlu edemeyen Trabzonspor, 2016 yılının son günlerinde sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek yeni yıla mutlu girmek istiyor. Bu sezon sahasında oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, Avni Aker'de 11 puan topladı. Trabzonspor, sahasında 6 yıldır hasret kaldığı Fenerbahçe galibiyetini ise yarın oynanacak mücadele ile sona erdirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya şu muhtemel ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

"Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Mehmet Ekici, Güray, Yusuf Erdoğan, N'Doye."