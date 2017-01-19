Samsunspor, Adana Demirspor’a bileniyor

19 Ocak 2017 18:53

TFF 1. Lig'de kötü günler geçiren Samsunspor, 2 dönem transfer yasağının sona ermesinin ardından devre arasında 10 futbolcuya imza attırdı. Kadrosundaki gençleri alt takıma gönderen Teknik Direktör Osman Özköylü yeni transferleriyle birlikte çalışmalarını sürdürdü.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonrasında topla taktik çalışan kırmızı-beyazlılar, hücum organizasyonları üstünde durdu. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sonlandı.

Öte yandan antrenman sakatlıkları bulunan Canberk Aydın ve Burhan Arman katılmadı.