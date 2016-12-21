21 Aralık 2016 00:08

Kadrosunda Samuel Eto'o gibi bir dünya yıldızını barındıran Antalyaspor Robinho ile yeni bir bomba daha patlatmanın eşiğinde...

Antalyaspor bir süredir Atletic MG takımında forma giyen Robinho ile görüşüyor.

Bu sezon ligde 19 maçta 9 gol ve yaptığı 5 asistle eski günlerini yadeden 32 yaşındaki Robinho'nun Antalya'ya gelmeyi kabul ettiği bildirildi.

Robinho kimdir?

32 yaşındaki Robinho sol açık ve forvet bölgesinde forma giyiyor. Robinho, Santos altyapısında yetişti. 2005 yılında Santos takımında Real Madrid'e transfer olan Robinho, burada 3 yıl forma giydi.

Robinho, 2008 yılında Real Madrid'den Manchester City'e transfer olurken, burada aradığı ortamı bulamadı. Bir süre kiralık olarak Santos forması giyen Robinho, daha sonra 2010 yılına Milan'a satıldı.

Milan'da geçirdiği 5 yılın son senelerinde Santos'a kiralık olarak verildi. Ardından Milan, Robinho'yu Çin Ligi takımlarından GZ Evergrande takımına sattı.

Robinho, Çin'de yapamayınca ülkes Brezilya'ya geri döndü. Robinho şu sıralar Atletico MG takımında forma giyiyor.

Transfermarkt değeri 4.5 milyon Euro olarak gösterilen Robinho, bu sezon takımıyla 27 maçta forma giydi. Robinho bu maçlarda 10 gol atıp, 5 asist gerçekleştirdi.