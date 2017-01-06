06 Ocak 2017, Cuma
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Riekerink: Narsingh gelirse Lens etkisi yapar

Yönetime transfer raporu sunan Riekerink, yeni gözdesi için işte bu ifadeleri kullandı: Narsingh gelirse Lens etkisi yapar.


06 Ocak 2017 09:38


Sarı-Kırmızılı idarecilerle transfer toplantısı yapan Hollandalı hoca, PSV’de forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Luciano Narsingh için, “Çok teknik, hızlı ve güçlü bir oyuncu. Onu alırsak, Lens’in Fenerbahçe’de yarattığı etkiyi yaratır” yorumunu yaptı.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray’da, teknik direktör Riekerink ve yöneticilerin Antalya kampında toplantı yaptığı öğrenildi. Gündemdeki isimler için yorum yapan Hollandalı hoca, ayaküstü sunduğu raporda özellikle Luciano Narsingh’e övgü yağdırdı.

PSV’de forma giyen vatandaşını mutlaka kadroda görmek istediğini belirten Riekerink, “Çok teknik, hızlı ve güçlü bir oyuncu. Her iki kanatta, hatta ileri uçta da oynayabilir. Onu alırsak, Lens’in Fenerbahçe’de yarattığı etkiyi yaratır. Kendisine ben kefilim. Hem bugünkü kadroda faydalı olur hem de sonraki yıllar için önemli bir yatırım olabilir” ifadelerini kullandı. Yönetim, Riekerink’in bu sözleri sonrası Hollandalı futbolcu için girişimleri hızlandırdı.

Ülkesinden dışarı çıkmadı

Galatasaray’ın yanı sıra İngiliz kulübü Swansea’nin de transfer listesinde bulunan Narsingh, bu sezon 15 lig maçında 1 gol 1 asistle oynadı.

PSV’ye 2012 yılında Heerenveen’den 4.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, ülkesinin dışında bir başka takımın formasını giymedi. Hollanda Milli Takımı’yla 19 kez sahneye çıkıp 4 de gol atan Narsing’in piyasa değeri 5 milyon Euro civarında gösteriliyor.

Kaynak: Fanatik

Etiket: Riekerink, Galatasaray, Narsingh, Lens



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