Podolski'ye yeni ev bakılıyor

16 Ocak 2017 08:11

Beşiktaşlı Adriano'nun ailesinin Barcelona'ya yollamasından sonra Lukas Podolski de ailesini İstanbul'dan gönderdi... Alman oyuncu güvenlik gerekçesiyle İstanbul'daki evini kapatırken, yönetimden kendisine kalacak başka bir yer bulmasını istedi. Çin'e gitmeyi reddeden ve Köln'e kolaylıkla gidip gelebildiği için İstanbul'da kalmayı tercih eden Podolski'ye Wesley Sneijder'e yakın Florya'da bir rezidans bakıldığı bildirildi.

Garry Rodrigues ilk maçında ne yaptı?

Bu arada Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues ilk maçında beklentileri boşa çıkarmadı. 45 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncu 1 asist, 1 kilit pası, 1 şut çıkardı. 2 kez adam geçti. 1 top kaptırdı. 2 kötü kontrol yaptı. Yaptığı 13 pasta 92.3 isabet sağladı. Yaptığı tek ortada da Sabri golü attı.