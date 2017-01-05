05 Ocak 2017, Perşembe
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Pınar Karşıyaka, Ruslara şans tanımadı

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. maçında Pınar Karşıyaka, sahasında Rus takımı Avtodor Saratov'u 78-65 yendi.


05 Ocak 2017 10:16


FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. maçında Pınar Karşıyaka, sahasında Rus takımı Avtodor Saratov'u 78-65 yendi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Nicolas Maestre xx, Janusz Calik xx, Marius Ciulin xx
Pınar Karşıyaka: Brown xx 12, Green xx 12, Ponitka xx 10, Owens xx 8, Summers xxxx 23, Muhammed Baygül xx 6, Petway xx 3, Alp Karahan xx 4, Soner Şentürk xx, Egemen Güven x, Görkem Doğan xx, Gani Gülaslan x
Başantrenör: Nenad Markovic
Avtodor Saratov: Carrera x 2, Makiev xx 8, Kolesnikov xx 15, Frazier x 3, Astapkovich x 3, Kolyushkin xx 12, Hunter xxx 22, Bykov x, Stockton x, Balandin x
Başantrenör: Sergey Mokin
1. Periyot: 27-11 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 42-34 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 66-55 (Pınar Karşıyaka lehine)

Kaynak: İHA

Etiket: pınar karşıyaka



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