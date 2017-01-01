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Mehmet Ali Yılmaz sürprizi

Trabzonspor'da alınan kötü sonuçlar sadece Ersun Yanal'ın değil, başkan Muharrem Usta'nın da koltuğunu sallıyor.


01 Ocak 2017 10:17


Alınan kötü sonuçlar ve umut vermeyen kötü futbol hem Ersun Yanal'ın hem de Başkan Muharrem Usta'nın koltuğunu sallıyor. Yanal'ın görevden ayrılması ise Muherram Usta'nın sonu olarak görülüyor. Tam da bu çerçevede camia içinde Mehmet Ali Yılmaz dedikodusu aldı başını gidiyor.

Mehmet Ali Yılmaz'ın yakın çevresi, ''başkan jübile yapmak istiyor'' diye haberler çıkarmaya başladı.

Mehmet Ali Yılmaz'ın son bir kez daha başkan olup takımı şampiyon yapıp öyle Trabzonspor tarihine geçmek istediğini anlatıyorlar. Bunun için de kamuoyu oluşturulması ile için alttan alta çalışmalar var. Yılmaz’ın bir de şartı var. Karşısına kimsenin rakip çıkmaması.

İstifanın arkasındaki ana neden

Trabzonspor yönetimine son dakikada Ahmet Çubukçu’nun hamlesi ile giren Asım Örem istifa etti. Örem, bir ay önce Başkan Muharrem Usta'ya başkanın medya ilişkilerindeki kişisel duruşu ve kurumsal olarak Trabzonspor’u temsil etme sınırını belirleyemediğini söyledi.

Bunun üzerine de Usta, ''çağ değişti sosyal medya diye bir şey var. Buna alışacağız'' dedi ve siyasilerden dünya liderlerinden örnekler verdi.
Tartışma uzamadan, araya Çubukçu girdi ve olay kapandı. Bu olaydan sonra Asım Örem, kulüp ile olan bütün ilişkilerini kesti. Tesislere uzun zamandan bu yana uğramıyordu. Bunun üzerine Usta’nın kulüp koridorlarında Örem’in istifa etmesi gerektiğine dair söylemi kulağına gitti ve istifa etti.

Sıradaki istifalar...

Muharrem Usta’nın yönetimindeki yaprak dökümü, Asım Örem ile devam etti. Kulislerde iki önemli istifanın daha olacağı konuşuluyor. Bunlardan biri Orhan İlaslan diğeri ise Ali Rıza Egemen. İlaslan uzun zamandan bu yana rahatsız. Hami Mandıralı’nın görevine son veriliş şekli kendisini sıkıntıya sokmuştu. Egemen ise transferlerdeki hatalar ve Yanal’ın arkasında ısrarla durmanın kulübe bir katkı vermediği görüşünüyor.

Trabzonspor'da yönetimin içi kaynıyor

Trabzonspor'da kötü sonuçlar gelmeye devam ettikçe Muherram Usta yönetimi de sallanıyor...

Örem istifa ederken, fair play kurallarına dikkat çekti. Örem'in "bana uymadı" dediği Usta’nın yönetim biçimi anlayışı ise neler;

-Kararlar ortak alınmıyor.
-Anlık kararlara kulüp adına hareket ediyor.
-Yönetim kurulu toplantıları düzenli yapılmıyor.
-Trabzonspor’u şirketi gibi yönetiliyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: mehet ali yılmaz, trabzonspor



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