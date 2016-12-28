28 Aralık 2016 23:19

Konuyla ilgili bilgisi olmadığını ileten Öksüz, haberin ortaya atıldığı dakikadan beri telefonunun hiç susmadığını açıkladı. Beşiktaş'tan kendilerine Tunay ile ilgili herhangi bir teklifin gelmediğini söyledi.

Bilindiği üzere Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Vardar, siyah-beyazlı takımın Tunay Torun ile anlaştığını iddia etmişti.

Tunay Torun kimdir?

Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 13 maçta biri Beşiktaş ağlarına olmak üzere 2 gol atan Tunay Torun'un Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Almanya doğumlu olan Gurbetçi oyuncu 2014/15 sezonundan beri Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyiyor.

Kariyerinde daha önce Stuttgart, Hertha Berlin, ve Hamburg formaları giyen gurbetçi oyuncu 3 kez A Milli takım formasını giydi.