11 Ocak 2017, Çarşamba
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Josue, Çaykur Rizespor yolunda

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan isimlerden biri olan Josue, Çaykur Rizespor yolunda.


11 Ocak 2017 01:02

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan isimlerden biri olan Josue, Çaykur Rizespor yolunda.

Galatasaray'da Josue forma bulamadığı için mutsuz... Jan Olde Riekerink de Sneijder'in boşluğunu dolduramadığı için Josue'den memnun değil.

Önceki gün İstanbul'a gelen Portekizli oyuncu Josue'nin menajeri Carlos ise Mehmet Özbek'le bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Çaykur Rizespor'un oyuncusunu istediğini iletti. İzin vermeleri durumunda Josue'nin Karadeniz ekibine gitmek istediğini söyledi.

Karabükspor, Cavanda'dan vazgeçti

Galatasaray'da Luis Cavanda krizi yaşanıyor. Karabükspor da Cavanda'nın transferinden vazgeçme kararı aldı.

Levent Nazifoğlu, Luis Cavanda için Jan Olde Riekerink'i ateşe attı... Cavanda ise elde kaldı. Kardemir Karabükspor, Belçikalı futbolcunun sağlık raporlarını istemiş, sahalara erken dönme ihtimali olması durumunda sezon sonuna kadar kiralamak istemişti. Fakat Cavanda'nın en iyi ihtimalle Mart başında sahalara dönebilecek olması nedeniyle Kardemir Karabükspor bu transferden vazgeçti.

Kaynak: Fotospor

Etiket: josue, galatasaray


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