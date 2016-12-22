22 Aralık 2016 00:37

Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü için gün sayan Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi... sezon başında 7 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Rubin Kazan'a transfer olan Jonathas.

Transfer döneminde adı Galatasaray'la uzun süre anılan Brezilyalı oyuncu Jonathas, Rubin'de alacaklarını zamanında tahsil edemediği için menajeri tarafından sarı-kırmızılı ekibe önerildi.

Jonathas'ın, Galatasaray'ın kendisine yılda 2 milyon Euro'yu garanti etmesi durumunda Rubin'den bonservisini FIFA yoluyla alabileceğini de iletti.

Jonathas kimdir?

27 yaşındaki Jonathas santrafor mevkisinde forma giyiyor. Jonathas, Cruzeiro altyapısında yetişti.

Golcü oyuncu Jonathas daha sonra Ipatinga, Villa Nova, Cruzeiro, AZ Alkmaar, Brescia, Pescara, Torino, Latina Calcio, Elche, Real Sociedad ve Rubin Kazan takımlarında forma giydi.

Oldukça gezgin olan Jonathas, Rubin Kazan'da iyi bir istatistik yakaladı. Jonathas, bu sezon 16 maçta 8 gol attı.

1.92 boyundaki Brezilyalı Jonathas'ın transfermarkt değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.