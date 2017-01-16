16 Ocak 2017, Pazartesi
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Fikret Orman, Gomez'le anlaştı iddiası

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, gelecek sezon için Mario Gomez'den söz aldı.


16 Ocak 2017 08:42

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş inatla forvet istiyor... yönetim ise ''elimizdeki kadro yeteli alamayız'' diye ısrar ediyor... yönetimin 4.2 milyon Euro verip kadroya bile giremeyecek bir stoper almasına rağmen forvet konusunda ipleri sıkmasının nedeniyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Başkan Fikret Orman arasının sıkı fıkı olduğu Mario Gomez'i ikna etti. Gomez de gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giyme sözü verdi. Bu sezon Beşiktaş'ı değil de Wolfsburg'u seçtiği için zaten pişman olan Alman oyuncu transfer edileceği için şimdi alınacak bir santrfor gereksiz masraf olacak. Bu yüzden Orman forvet transferine karşı çıkıyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: mario gomez, beşiktaş


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