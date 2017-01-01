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Dursun Özbek'in Ahmet Çalık isyanı

Ahmet Çalık için İlhan Cavcav'ın 5 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya inmesi Galatasaray'ı memnun etmedi.


01 Ocak 2017 10:34


Ahmet Çalık için İlhan Cavcav'ın 5 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya inmesi de Galatasaray'ı kesmedi...

Başkan Dursun Özbek, İrfan Can gibi daha efektif bir oyuncu 2 milyon Euro'ya Başakşehir'e satılırken, bir stoper için 4 milyon Euro istenmesine tepki gösterdi.

Dursun Özbek, Ahmet Çalık'ı kendilerinin değil de Başakşehir istemiş olsaydı rakamın en fazla 2 milyon Euro olacağını iddia etti. Cavcav’ın büyükleri yolunacak tavuk olarak gördüğünü belirtti.

Pazar günü Cavcav ile Ahmet Çalık konusunda bir görüşme yapacak olan Dursun Özbek'in önceliğinin takas olduğu ve 4 milyon Euro'yu kesinlikle ödemeyi düşünmediği de bildirildi.

Ahmet Çalık kimdir?

Ahmet Yılmaz Çalık (d. 26 Şubat 1994, Yenimahalle, Ankara), Türk milli defans oyuncusu. Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup a takımına yükseldı. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antremanlara ve resmi müsabakalarna a takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı.

Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušic'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Ahmet maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.
2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu ''Genç Futbolcu Teşvik Sistemi''ne göre, Spor Toto Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

Milli takım kariyeri

17 yaş altı millî takımdan itibaren sıklıkla millî takımlara çağrılan Ahmet, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştır ve bu müsabakalarda 3 gol kaydetmiştir.

17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan Ahmet'in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi. 20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılan Ahmet, Son 16'ya kalma başarısını yakaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi. Türkiye Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi...

Kaynak: Fotospor

Etiket: ahmet çalık, galatasaray



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