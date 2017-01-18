Dialiba’nın sakatlığı İrfan Buz’u düşündürüyor

18 Ocak 2017 18:26

Evkur Yeni Malatyaspor’un geride kalan haftalarda attığı 10 golle yıldızlaşan futbolcusu Diabang Dialiba’nın Sivasspor ile oynanan lig müsabakasında sakatlanması Mersin maçı öncesinde Teknik Direktör İrfan Buz’u düşündürüyor.

17 haftası geride kalan TFF 1. Lig’de 11 gollü Balıkesirsporlu Bakemga ve Bolusporlu Poepon’un ardından gol krallığı yarışında üçüncü sırada bulunan Dialiba’nın sakatlanarak oyundan çıktığı Sivasspor maçı sonrası yapılan ilk kontrollerde sakatlığının ciddi olduğu anlaşılmıştı.

Kulüp sağlık ekibinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını öngördüğü Dialiba’nın yokluğunda ne yapacağı merak konusu olan Teknik Direktör İrfan Buz’un, skora katkı sunan oyuncusundan yoksun kalacağı için düşünceli olduğu öğrenildi.

TFF 1. Lig’de geride kalan 17 haftada rakip ağları 10 kez sarsan ‘Buba’ lakaplı Boubacar Dialiba, takımının skor yüküne önemli katkı sundu. Sezon başında Polonya’nın Cracowia Krakow takımından bonservis bedeli olmadan transfer edilen Senegalli oyuncu, TFF 1. Lig’de attığı 10 golle zirve mücadelesi veren Yeni Malatayspor’a hayati puanlar kazandırdı.

Geçen hafta İnönü Stadı’nda oynanan Sivasspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan 28 yaşındaki siyahi oyuncunun baldır kasığında ikinci derecede yırtık bulunduğu belirtildi.