Bursaspor’da Gençlerbirliği’ne karşı 6 eksik

25 Aralık 2016 12:59

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında yeşil-beyazlılar, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Ligde son olarak Antalyaspor’u mağlup eden Hamza Hamzaoğlu’nun öğrencileri, ilk yarıyı da galibiyetle kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig’de 67. randevu

İki ekip yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 67. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılar bu maçlarda rakibine 26-19’luk üstünlük kurarken, 21 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor, Ankara ekibi ile Süper Lig’de oynadığı son 18 maçın sadece 3’ünde sahadan puansız ayrıldı.

Bursaspor’da 6 eksik

Yeşil-beyazlılarda kupa maçında kırmızı kart gören Josua John'un yanı sıra sakatlıkları devam eden İsmail Konuk, Şamil Çinaz, Emre Taşdemir, Sivok ve Sane, yarın oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek. Bursaspor’da ayrıca Serdar Kurtuluş ile Furkan Özçal sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmıştı. Aydınspor 1923 maçında sakatlık geçiren Merter Yüce’nin ise, Gençlerbirliği karşılaşmasına yetişeceği belirtildi.

Düdük Kalkavan’da

Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen.