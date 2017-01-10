Beşiktaş'ta Adrian Ramos sesleri

11 Ocak 2017 00:22

Samuel Eto'o şokuyla sarsılan Beşiktaş yönetimi yana döne; uzun boylu, kafa toplarına hakim, sırtı dönük oynayabilecek forvet arıyor... Slaven Bilic'in iki öğrencisi Jonathan Calleri ve Simone Zaza için girişimler devam ederken, sürpriz bir öneri geldi.

Bir süredir adı Çin takımlarıyla anılan Borussia Dortmund'un Kolombiyalı golcüsü Adrian Ramos. Bu sezon sadece 7 maçta forma giyen ve Alman ekibinin gözden çıkardığı 30 yaşındaki golcü için Beşiktaş'ın araştırma yaptığı bildirildi.

Adı Çin takımlarıyla anılmasına rağmen resmi teklif gelmeyen Adrian Ramos için Beşiktaş'ın çok uygun şartlarda bir pazar olabileceği Almanya'dan Beşiktaş'a iletildi. Zaza ve Jackson konularında yapılacak temasların ardından Ramos içinde hamle yapılabileceği bildirildi.

Adrian Ramos kimdir?

CD América altyapısında yetişen santrfor oyuncusu Adrian Ramos, 2009 yılından beri Bundesliga'da forma giyiyor. Adrian Ramos ilk olarak Hertha Berlin'e transfer olurken, burada geçirdiği 5 senenin ardından 2014 yılında Borussia Dortmund'a transfer oldu.

1.85 boyundaki golcü oyuncu bu sezon 11 maçta 3 gol atıp,1 asist gerçekleştirdi.