Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 9. hafta maçında Beşiktaş, Girne Üniversitesi'ni 72-62 yendi.
Salon: BJK Akatlar Arena
Hakemler: Ahmet Taner İbin, Seyhan Topaloğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Beşiktaş: Zellous 15, Perovanovic 18, Harding 11, Stokes 17, Burcu Çiğil 8, Esra Erden Atacan 3, Kübra İmren Ekşi, Mehtap Karabilecen, Sevgi Uzun
Girne Üniversitesi: Pondexter 18, Knezevic 15, Krivacevic 10, Merve Aydın 13, Safiye Simay Karahan 6, Gajic, Özge Yavaş, Betül Erkoyuncu, Deniz Aygül
1. Periyot: 19-12
Devre: 35-32
3. Periyot: 54-48