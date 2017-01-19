Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak!

19 Ocak 2017 01:29

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'le yaptığı görüşmede sürpriz bir ismi gündeme getirdi...

Daha önce Fenerbahçe forması giyen Suleyman Oulare'nin oğlu Obbi Oulare.

Fikret Orman oyuncunun babası Süleyman'ın bizzat kendilerini aradığını ve oğlunun Beşiktaş'ta forma giymesini istediğini söyledi. 21 yaşındaki Oulare'nin 1.96 boyunda olduğunu ve kiralık oynadığı Waragem'de hayal kırıklığı yaşadığı için oldukça uygun şartlarda alabileceğini söyledi.

Oulare teklifini ilgi çekici bulan Güneş'in bu transfere yeşil ışık yakabileceği bildirildi. Güneş’in, Aboubakar’ın bonservisinin alınmasına sıcak bakmadığı biliniyor.