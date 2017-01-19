Bakan Çağatay Kılıç, Kenan Sofuoğlu'nu kabul etti

19 Ocak 2017 17:58

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2007, 2010, 2012 ve 2015’in ardından 2016 yılında da Dünya Supersport Şampiyonluğu'na ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nu kabul etti.

Bakanlık makamında gerçekleşen kabulde, Bakan Çağatay Kılıç ve Sofuoğlu, 2016 yılı değerlendirmesi yaparak 2017 planlama ve hedefleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kabulde, Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nın Katar’da düzenlenen son ayağında giydiği tulumu imzalayarak Bakan Çağatay Kılıç'a hediye etti.