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Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş'u mağlup etti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş'u 78-72 yendi.


26 Aralık 2016 21:44


Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş'u 78-72 yendi.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Doğuş sahadan 4. kez mağlup ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Darüşşafaka Doğuş, Clyburn ile skor üretirken, rakibine boyalı alanda Dunston'un etkili performansıyla karşılık veren Anadolu Efes, 5. dakikayı 10-9 üstün geçti. Periyodun kalan bölümünde Wilbekin ile basketler bulan yeşil-siyahlılar, ilk çeyreği 19-18 önde kapattı.

İkinci periyoda Honeycutt ve Brown'un sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 12. dakikada 23-21 öne geçti. Darüşşafaka Doğuş, Clyburn'ün skorer oyunuyla farkın açılmasına engel olurken, boyalı alanda Samet Geyik'i etkili kullanan ev sahibi ekip, son bölümde Granger ve Thomas'ın üç sayılık basketleriyle soyunma odasına 41-39 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına sert savunmayla başlayan Anadolu Efes, rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarda Cedi Osman ile değerlendirdi ve 26. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 49-43. Periyodun son bölümünde Wilbekin ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabet kaydeden Darüşşafaka Doğuş, Anderson'un basketiyle 29. dakikada farkı 2 sayıya (53-51) indirdi. Kalan 23 saniyede iki takım da basket bulamayınca lacivert-beyazlı takım, 3. çeyreği 53-51 üstün tamamladı.

Çekişmeli geçen ve iki takımın da farkı açamadığı maçın son periyoduna Birkan Batuk ve Wilbekin'in üç sayılık basketleriyle giren Darüşşafaka Doğuş, 32. dakikada 57-56 üstünlük sağladı. Konuk takım, Wilbekin ile üst üste dış atışlardan sayılar buldu. Buna rağmen Brown, Cedi Osman ve Dunston'un isabetli atışlarıyla farkın açılmasına engel olan Anadolu Efes, son 4 dakikaya 66-65 önde girdi. Karşılıklı basketlerle geçilen kalan bölümde rakibinin öne geçmesine müsaade etmeyen lacivert-beyazlılar, sahadan 78-72 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Anadolu Efes formasıyla 19 sayı kaydeden Cedi Osman olurken, lacivert-beyazlılarda Brown 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Darüşşafaka Doğuş'ta ise Wilbekin'in 18, Clyburn'ün 17 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Öte yandan, karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan da takip etti.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Mehmet Keseratar, İsmail Aydın, Mehmet Şahin

Anadolu Efes: Granger 9, Can Maxim Mutaf, Cedi Osman 19, Brown 14, Dunston 6, Honeycutt 10, Heurtel 11, Doğuş Balbay, Thomas 5, Samet Geyik 4

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 6, Bertans 6, Anderson 7, Clyburn 17, Semih Erden 5, Harangody 7, Wilbekin 18, Birkan Batuk 3, Furkan Aldemir 3, Mehmet Yağmur

1. Periyot: 18-19

Devre: 41-39

3. Periyot: 53-51

Beş faulle çıkan: 37.15 Dunston (Anadolu Efes)

Kaynak: A.A.

Etiket: anadolu efes, darüşşafaka doğuş



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