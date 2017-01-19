19 Ocak 2017, Perşembe
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Arda Turan, Messi'ye kurban gidiyor

Barcelona'da en çok merak edilen konulardan biri Arda Turan'ın takımdaki geleceği... Konuyla ilgili İngiliz basınından ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı! Senaryoya göre Arda Çin'e satılacak, gelecek parayla Messi'nin sözleşmesi yenilenecek.


19 Ocak 2017 12:53

Barcelona'da Arda Turan'ın takımdaki geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Son olarak Daily Mail'ın verdiği habere göre Çin ekibi Guangzhou Evergrande, Barcelona'ya 26 Milyon Sterlin'lik bir teklif sundu.

Habere göre Barça, Arda Turan'ın satışından gelecek olan bu sıcak para ile henüz sözleşme yenilemediği Lionel Messi ile bir kez daha görüşüp imzayı attıracak.

Arda'yla 5 yıllık sözleşme bulunan Katalan ekibi, mili oyuncuyu göndermesi durumunda bonservis bedeli ve 3 senelik maaş ücretleri toplanınca toplamda 100 milyon euro gibi bir kazanç elde edecek.

Bu sezon Barcelona ile 20 resmi maça çıkan Arda Turan, 12 gol ve 6 asistlik performansla 18 gole katkı sağladı.

Kaynak: Goal

Etiket: arda turan, messi



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