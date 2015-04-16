Türk milyarderler hangi takımı tutuyor?

Türkiye'de hemen herkesin tuttuğu bir takım var. Peki Türkiye'nin milyarderler hangi takımı tutuyor? Forbes 100 listesine göre işte Türk Zenginler ve tuttukları takım...
Not: Takım sıralamaları alfebetik olarak yapılmıştır...
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