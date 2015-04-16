23 Aralık 2016, Cuma
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Türk milyarderler hangi takımı tutuyor? Futbol
Türk milyarderler hangi takımı tutuyor?

Türkiye'de hemen herkesin tuttuğu bir takım var. Peki Türkiye'nin milyarderler hangi takımı tutuyor? Forbes 100 listesine göre işte Türk Zenginler ve tuttukları takım...

 

Not: Takım sıralamaları alfebetik olarak yapılmıştır...

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Etiket: beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, trabzonspor