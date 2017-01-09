09 Ocak 2017, Pazartesi
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Transfer gündemi (9 Ocak 2017) Futbol
Transfer gündemi (9 Ocak 2017)

Beşiktaş yönetimi, Olcay Şahan'ı isteyen Trabzonspor'a "Mehmet Ekici'yle takas yapalım" dedi. Bordo-mavililer de Olcay'ın yanında Tolgay'ı istedi. Kartal ise Veli'yi teklif etti. (Akşam)

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