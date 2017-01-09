Beşiktaş yönetimi, Olcay Şahan'ı isteyen Trabzonspor'a "Mehmet Ekici'yle takas yapalım" dedi. Bordo-mavililer de Olcay'ın yanında Tolgay'ı istedi. Kartal ise Veli'yi teklif etti. (Akşam)
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