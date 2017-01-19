Transfer Gündemi ( 19 Ocak 2017)

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Takımı yeni bir forvetle güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, İtalyanların kapısını çalacak. Sarı-kırmızılılar, Edin Dzeko için 10 milyon euro’luk bonservis bedelini gözden çıkardı. (AMK)
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