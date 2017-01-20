20 Ocak 2017, Cuma
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> Futbol > İşte Fenerbahçe'nin 10 numara adaylarında son durum
İşte Fenerbahçe'nin 10 numara adaylarında son durum Futbol
İşte Fenerbahçe'nin 10 numara adaylarında son durum

Fenerbahçe Yönetimi, 10 numara transferi için umutla Mehmet Ekici’den güzel haber gelmesini bekliyor. Bir yandan da alternatif isimler üzerinde çalışmalar devam ediyor. İşte son gelişmeler

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