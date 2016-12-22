Nike firması, sponsorluk yaptığı takımların 2017-2018 sezonunda giyeceği formaları kulüplere sunmaya başlarken, bazı formaların şimdiden internete sızdığı ve sosyal medyada boy göstermeye başladığı belirtildi. Bu kulüpler arasında Galatasaray'ın da yer aldığı ve sarı kırmızılı takımın gelecek sezon giymesi beklenen formaların ana hatlarıyla görücüye çıktığı kaydedildi. Eğer iddialar doğru çıkarsa Galatasaray Futbol Takımı yeni sezonda sürpriz renk ve desenlere sahip formalarla sahaya çıkacak. İşte o formalar...