Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu, çarpıcı açıklamalar yaptı. F.Bahçeli yıldız, “Takıma her şeyimi veriyorum ama kulüpte hep tepki görüyorum” diyerek isyan etti. (Hürriyet)
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