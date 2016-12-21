23 Aralık 2016, Cuma
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''Fenerbahçe'de tutsak gibiyim'' Futbol
''Fenerbahçe'de tutsak gibiyim''

Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu, çarpıcı açıklamalar yaptı. F.Bahçeli yıldız, “Takıma her şeyimi veriyorum ama kulüpte hep tepki görüyorum” diyerek isyan etti. (Hürriyet)

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Etiket: fenerbahçe, emenike