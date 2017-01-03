03 Ocak 2017, Salı
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Fenerbahçe için dış basından son iddialar Futbol
Fenerbahçe için dış basından son iddialar

Jesus Navas'ı bedava kapma yarışı

Milan, Inter ve Sevilla ile birlikte Fenerbahçe'nin Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus Navas için yarış içinde olduğu iddiası yeniden gündeme geldi.

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Etiket: fenerbahçe, transfer