Jesus Navas'ı bedava kapma yarışı
Milan, Inter ve Sevilla ile birlikte Fenerbahçe'nin Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus Navas için yarış içinde olduğu iddiası yeniden gündeme geldi.
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