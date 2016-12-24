24 Aralık 2016, Cumartesi
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Beşiktaş - Gaziantepspor Futbol
Beşiktaş - Gaziantepspor

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor ile yaptığı karşılaşmayı, siyah-beyazlı kulübün anlaşmak için İstanbul'a getirdiği Ryan Babel de statta izledi.

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Etiket: beşiktaş, gaziantepspor