Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor ile yaptığı karşılaşmayı, siyah-beyazlı kulübün anlaşmak için İstanbul'a getirdiği Ryan Babel de statta izledi.
HABER ARŞİVİ - KÜNYE - GİZLİLİK POLİTİKASI - İLETİŞİM Fotospor.com web sitemizde yer almakta olan istatistiki bilgiler, sayısal veriler ve sitede yer alan tahminler sadece bilgilendirmeye yönelik olup,
bu verilerin kesinliğine dair herhangi bir iddia ve sorumluluğumuz bulunmamaktadır..
© 2013 ABC Medya Ajansı A.Ş.