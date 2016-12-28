Galatasaray'da devre arasını kadrosunu güçlendirmek isteyen takımların başında geliyor. Sarı-kırmızılı takım için bir çok isim yine gündemde. İşte Galatasaray'da alınması için çalışma yapılan yıldızlarda son durum ve takımdan ayrılacak isimler: